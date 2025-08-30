Оккупанты за сутки убили одного человека и ранили шесть в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 29 августа, погиб один человек, кроме того, пострадали шесть жителей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 29 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 6 человек получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области 3439 человек, получили ранения — 7916. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

