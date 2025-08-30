РФ массированно обстреляла Украину ракетами и БПЛА: ПВО сбила более 500 целей

ПВО сбила 548 целей . Фото: Википедия

В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный удар по территории Украины с применением ударных 537 БПЛА и 45 ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



РФ всего запустила:



- 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;



- баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края;



- 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской области, акватории Черного моря и оккупированной Запорожской области).





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 548 целей:



- 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;



- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;



- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.



Также зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 29 августа, погиб один человек, кроме того, пострадали шесть жителей.

