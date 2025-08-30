Российские войска за сутки обстреляли три района Донетчины: повреждены дома и авто

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 29 августа, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Белозерском поврежден дом.





Краматорский район. В Лимане повреждены 3 инфраструктурных объекта, в Дробышево — 2 дома и авто. В Райгородке Николаевской громады повреждена промзона. В Славянске повреждена инфраструктура, 2 админздания и 4 дома. В Краматорске ранен человек, повреждено нежилое здание. В Андреевской громаде повреждены 2 дома и хозяйственная постройка. В Новодонецком повреждены 6 домов и 5 авто. В Дружковке ранен человек, поврежден дом и магазин; в Старорайском ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 10 многоэтажек, админздание, 4 хозяйственные постройки, 6 гаражей, 3 легковушки и грузовик.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 29 августа, погиб один человек, кроме того, пострадали шесть жителей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях