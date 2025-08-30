В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет

В Мариуполе будут учиться около 17 тысяч учеников. Фото: горсовет

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области будут учиться около 17 тысяч учеников, среди которых 1300 — первоклассники. Об этом сообщил так называемый «глава» города Антон Кольцов.



В Мариупольском горсовете в 2021 году в украинских школах Мариуполя училось почти 40 тысяч детей. Более 3600 детей пошли в первый класс в последний год перед полномасштабной войной.



«Приведенные захватчиками цифры свидетельствуют, что несмотря на их заявления, большинство мариупольцев выехали из города и не вернулись до оккупации. Демографическая ситуация в городе под российским управлением продолжает оставаться проблемной», — говорится в сообщении.



В горсовете пишут, что время российской блокады Мариуполя по предварительным данным оккупантами повреждено 90% всех школ города — 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения, а 9 зданий школ уже разрушены полностью. Многие из этих помещений использовались в качестве укрытий. В них скрывались от российских обстрелов мариупольские семьи.

Ранее мы писали, что профильное российское министерство утвердило перечень изданий современных писателей, которые будут изучать школьники во время внеклассного чтения в оккупированной Луганской области.

