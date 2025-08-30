Россияне массировано обстреляли дронами Славянск: много повреждений

Славянск Донецкой области в субботу, 30 августа, попал под атаку российских войск. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Ночью город вновь подвергся вражескому обстрелу. Атака БпЛА типа «шахед», 7 единиц», — отметил он.



По словам Ляха, было попадание в районе улицы Батюка. Повреждено учебное заведение, предприятие и прилегающие многоэтажные дома.



Ранее мы писали, что оккупационные военные РФ в субботу утром, 30 августа, третий раз за день обстреляли прифронтовой город Краматорск Донецкой области.

