США предоставляют Украине оружие для ударов вглубь России

США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ. Фото: The Guardian

Америка предоставляет Украине оружие для осуществления «более глубоких ударов» по территории России. Кроме того, в Киев уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.



По его словам, США усиливает военную помощь Украине, каждый месяц Вашингтон отправляет в Киев вооружение на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.



Уитакер заявил, что Трамп проводит переговоры с РФ.



«Президент Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть. Но он также понимает, что ему нужно держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо», — отметил он.



Ранее мы писали, что глава ОП Андрей Ермак провел встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в пятницу, 29 августа. Прием прошел в Нью-Йорке.

