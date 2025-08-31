Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых

На левобережье Херсонщины произошла перестрелка между российскими подразделениями. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

Инцидент случился еще 19 августа, однако известно о нем стало только 31 августа, когда «АТЕШ» обнародовал подробности. По их данным, вооруженное столкновение произошло между 127-й разведывательной бригадой и 24-м мотострелковым полком.



Конфликт вспыхнул после того, как бойцы 24-го полка открыли огонь по позициям сослуживцев. Те приняли обстрел за атаку украинской диверсионно-штурмовой группы и подняли резервное подразделение. В итоге началась хаотичная перестрелка.



По информации «АТЕШ», в результате столкновения погибли 21 российский военный, еще 17 получили ранения. После происшествия в частях усилили проверки и допросы личного состава.



Атмосфера среди оккупантов стала еще более напряженной: растет недоверие между солдатами, которые подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых инцидентов, говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 августа дроны атаковали военные объекты российских оккупантов в аннексированных Евпаторийском и Сакском районах Крыма. Российские военные пострадали, когда сбивали дрон.