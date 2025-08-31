В Белозерском оккупанты ударили по храму, а под Добропольем оказались в окружении

Фото: Генеральный штаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 31 августа, Силы обороны стойко сдерживают непрекращающийся натиск противника.

На Лиманском направлении враг предпринял 30 атак, пытаясь прорвать оборону у Нового Мира, Колодязей, Дибровы, Грековки, Карповки, а также в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово и Дроновка.



На Северском направлении украинские защитники успешно остановили 7 атак противника у Серебрянки.



На Краматорском направлении враг штурмовал 7 раз в районе Ступочек и в сторону Подольского.



На Торецком направлении произошло 10 атак в районах Плещеевки, Русин Яра, Катериновки и Полтавки.



На Покровском направлении украинские войска отбили 50 штурмовых атак агрессора вблизи Шахового, Сухецкого, Никаноровки, Владимировки, Новоэкономического, Миролюбовки, Красного Лимана, Проминя, Лисовки, Звирового, Родинского, Котлиного, Удачного, Новоукраинки, а также в направлении Покровска и Золотого Колодязя.



На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 26 атак в районах Александровграда, Малиевки, Шевченко, Зеленого Поля, Филии, Ялты и в сторону Новоселовки и Камышевахи.



В ОСГВ «Днепр» сообщили, что под Добропольем российские подразделения, продвигавшиеся в город, оказались в окружении.

«Сейчас российские войска, те самые "клешни краба", что пошли напрямую на Доброполье, отрезаны и окружены. Долго им там не продержаться», — заявил спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.



В то же время мирное население продолжает страдать от вражеских ударов. По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 30 августа россияне убили двух мирных жителей Донетчины — в Святогорске и Иверском. Еще 6 человек получили ранения. Статистика не учитывает ситуацию в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, в городе Белозерское россияне нанесли удар по храму Казанской иконы Божией Матери в День шахтера. В Покровском викариатстве отметили, что этот обстрел стал своеобразным «поздравлением» оккупантов с воскресным днем и профессиональным праздником шахтеров.

