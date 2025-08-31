Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине

31 августа 2025, 10:52

Россия нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине

Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 30 августа. Как сообщили в полиции региона, за сутки зафиксировано 1971 вражеский удар по линии фронта и жилым кварталам.

Под обстрелами оказались 15 населенных пунктов: Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Покровск, Святогорск, поселки Райгородок и Яровая, а также села Дружковское, Озерное, Александровка, Сергеевка и Спасско-Михайловка.

Разрушения зафиксированы на 51 гражданском объекте, среди них — 27 жилых домов.
В Святогорске российская авиация сбросила авиабомбу «КАБ-250», в результате погиб мирный житель. По Константиновке противник ударил тремя авиабомбами «КАБ-250», тремя FPV-дронами и артиллерией — ранены два человека, повреждены восемь многоэтажек, два частных дома, стоматология и десять гаражей.

В Дружковке в результате удара БПЛА «Молния-2» пострадал мирный житель, повреждён частный дом. В селе Дружковское разрушены дом и автомобиль. В Краматорске три дрона повредили три жилых дома и два автомобиля. В Сергеевке российские войска направили четыре FPV-дрона — поврежден автобус.

Лиман подвергся атаке четырьмя дронами: разрушены три частных и шесть дачных домов, а также четыре хозяйственные постройки. В Александровке поврежден жилой дом, в Озерном — нежилое помещение. В Райгородке разрушен объект инфраструктуры.

Доброполье атаковали два FPV-дрона — пострадал многоквартирный дом и хозяйственная постройка. В Покровске в результате удара РСЗО поврежден частный дом.
Кроме того, ночью, 31 августа, российские дроны атаковали поселок Иверское Краматорского района: один человек погиб, еще трое получили ранения.

Напомним, в городе Белозерское россияне нанесли удар по храму Казанской иконы Божией Матери. 

