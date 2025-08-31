Скриншот видео

Когда-то Донбасс считался крупнейшим угледобывающим регионом, но за последние 11 лет отрасль на оккупированных территориях практически исчезла. Ко Дню шахтера лидеры боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник готовят торжественные речи, но за ними скрывается лишь пустой популизм.



В 2014 году в регионе действовало свыше ста шахт. Сейчас большинство из них затоплены или разрушены, как, например, шахты Угледара. Несмотря на громкие обещания поддерживать угольную промышленность и привлекать российских инвесторов, результат оказался противоположным.



Компания «Донские угли» еще недавно обещала миллионы тонн добычи, однако летом объявила о финансовых трудностях и задержках зарплат. В Луганской области девять шахт, ранее переданных инвесторам, снова возвращаются в руки боевиков, но часть из них уже закрыта. На Донбассе прекращает работу и шахта «Комсомолец Донбасса», закрываются шахты имени Лутугина и «Заря».



Даже те предприятия, куда зашли новые инвесторы, например, промышленная группа «Родина», связанная с бывшим министром времен Януковича Александром Клименко, не демонстрируют стабильности: на шахтах «Горняк-95» в Макеевке и «Белореченская» на Луганщине регулярно задерживают зарплаты.

Сегодня сложно назвать хотя бы несколько стабильно работающих шахт на оккупированной территории. Отрасль фактически умерла, и День шахтера для Донбасса стал не праздником, а напоминанием о прошлом, когда регион жил углем.

Напомним, водный кризис на оккупированной территории Донецкой области может привести к отставке главе группировки «ДНР» Дениса Пушилина.