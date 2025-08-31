Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса

31 августа 2025, 11:40

От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса

Скриншот видео Скриншот видео

Когда-то Донбасс считался крупнейшим угледобывающим регионом, но за последние 11 лет отрасль на оккупированных территориях практически исчезла. Ко Дню шахтера лидеры боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник готовят торжественные речи, но за ними скрывается лишь пустой популизм.

В 2014 году в регионе действовало свыше ста шахт. Сейчас большинство из них затоплены или разрушены, как, например, шахты Угледара. Несмотря на громкие обещания поддерживать угольную промышленность и привлекать российских инвесторов, результат оказался противоположным.

Компания «Донские угли» еще недавно обещала миллионы тонн добычи, однако летом объявила о финансовых трудностях и задержках зарплат. В Луганской области девять шахт, ранее переданных инвесторам, снова возвращаются в руки боевиков, но часть из них уже закрыта. На Донбассе прекращает работу и шахта «Комсомолец Донбасса», закрываются шахты имени Лутугина и «Заря».

Даже те предприятия, куда зашли новые инвесторы, например, промышленная группа «Родина», связанная с бывшим министром времен Януковича Александром Клименко, не демонстрируют стабильности: на шахтах «Горняк-95» в Макеевке и «Белореченская» на Луганщине регулярно задерживают зарплаты.

Сегодня сложно назвать хотя бы несколько стабильно работающих шахт на оккупированной территории. Отрасль фактически умерла, и День шахтера для Донбасса стал не праздником, а напоминанием о прошлом, когда регион жил углем.

Напомним, водный кризис на оккупированной территории Донецкой области может привести к отставке главе группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Уголь шахты Донецкой области Оккупированная территория
Люди
Пушилин Пасечник
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:42
Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
11:40
От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
07:30
Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
13:43
Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО
12:42
«ЛНР» призналась в долгах перед работниками только после вмешательства «прокуратуры»
12:06
Военнослужащего ВСУ собираются судить в «ДНР» за якобы обстрелы в Новоазовском районе
15:36
Россияне повредили центр поддержки мариупольских переселенцев в Киеве
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
все новости
17:48
DeepState: российские войска продвинулись у Заречного и Малиевки
16:42
Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
15:50
Зеленский заявил об уничтожении оккупантов на Донецком фронте и о новых ударах вглубь России
14:01
WBO усомнилась в серьезности травмы Усика
13:04
У кого в Украине самые высокие зарплаты — Госстат опубликовал рейтинг городов
11:40
От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
10:52
Россия нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине
09:52
Более 29 тысяч абонентов без света после ночной атаки на Одесскую область
09:07
В Белозерском оккупанты ударили по храму, а под Добропольем оказались в окружении
07:30
Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых
16:59
США предоставляют Украине оружие для ударов вглубь России
15:32
Из Константиновки спасатели эвакуировали 12 человек
14:37
Россияне массировано обстреляли дронами Славянск: много повреждений
13:31
Захватчики атаковали двор многоэтажки в Краматорске
13:16
Во Львове убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий
12:24
РФ дважды нанесла удар по Константиновке: пострадал один житель
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
10:52
Российские войска за сутки обстреляли три района Донетчины: повреждены дома и авто
10:16
РФ массированно обстреляла Украину ракетами и БПЛА: ПВО сбила более 500 целей
09:45
Оккупанты за сутки убили одного человека и ранили шесть в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Скриншот видео Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
31 августа, 16:42
Скриншот видео От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
31 августа, 11:40
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области Более 29 тысяч абонентов без света после ночной атаки на Одесскую область
31 августа, 09:52
Фото: Генеральный штаб ВСУ В Белозерском оккупанты ударили по храму, а под Добропольем оказались в окружении
31 августа, 09:07
РЛС российской системы ПВО С-400 в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило дорогостоящую РЛС российской системы ПВО С-400 в оккупированном Крыму
29 августа, 10:53
Скриншот из видео. Источник: t.me/ombr_63 Авиация ВСУ накрыла опорный пункт российских штурмовиков в Торском
28 августа, 14:13

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор