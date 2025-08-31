WBO усомнилась в серьезности травмы Усика

Скриншот видео. Источник: instagram.com

Всемирная боксерская организация (WBO) начала проверку в отношении украинского боксера Александра Усика. Поводом стало появившееся в сети видео, на котором украинский чемпион танцует и играет в футбол. Об этом 30 августа сообщил портал Boxing Scene.



Ранее Усик обратился к организации с просьбой перенести бой против обязательного претендента — новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на проблемы со спиной. Однако кадры с активными движениями боксера поставили под сомнение серьезность травмы.



Теперь WBO настаивает на повторном медицинском обследовании Усика, которое должно пройти в понедельник, 1 сентября. Организация требует предоставить подробный отчет о состоянии здоровья спортсмена.



«Комитет не может допустить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений. Невыполнение этой просьбы не оставит комитету никакой альтернативы, кроме как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO», — подчеркнули в заявлении.

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, отправив британца Даниэля Дюбуа в нокаут.