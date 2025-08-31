Зеленский заявил об уничтожении оккупантов на Донецком фронте и о новых ударах вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Силы обороны Украины готовятся к новым ударам по территории России. Необходимые средства для этого уже подготовлены. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



По словам главы государства, основной акцент был сделан на Покровском направлении, где российская армия сосредотачивает значительные силы и одновременно несет наибольшие потери. Украинские подразделения на Донетчине продолжают выполнять поставленные задачи и системно уничтожают врага.



«Только за восемь месяцев этого года Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери — именно на Донетчине. При этом противник так и не реализовал ни одной стратегической цели», — отметил Зеленский.



Президент также сообщил, что на ряде участков фронта проходят стабилизационные мероприятия. Он поблагодарил подразделения, которые регулярно пополняют «обменный фонд» для Украины.



«Мы продолжим действовать активно и так, как необходимо для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланированы новые дипстрайки», — подчеркнул президент.



По итогам недели Зеленский поблагодарил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины и силы спецопераций.

Напомним, США предоставляют Украине оружие для осуществления «более глубоких ударов» по территории России. Кроме того, в Киев уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов.