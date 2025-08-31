Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе

Скриншот видео

На временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти готовятся к новому учебному году. Лидер группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что 1 сентября на оккупированной части Донецкой области откроются 530 школ, которые примут более 200 тысяч детей.



Однако эксперты называют эти цифры завышенными и объясняют: такие заявления нужны, чтобы создать иллюзию нормальной жизни. Главная угроза учебному процессу кроется не только в нехватке педагогов, но и в элементарных бытовых условиях.



В регионе обострился водный кризис: перебои коснулись жилых домов, больниц, детсадов и школ. Решение оккупационных властей — поставить возле учебных заведений бочки для воды. Местные жители иронизируют: «Вода в них будет появляться магическим образом? А дети вместо уроков будут ее носить ведрами?».



Жители Донецка жалуются, что целые районы, например, Лидиевка, остаются без водоснабжения и даже без графика подвоза. В таких условиях говорить о полноценном питании и санитарии в школах невозможно.



Не менее острая проблема — кадровая. Учителей не хватает, особенно в сельских районах. Россия пытается заманить педагогов «подъемными» в два миллиона рублей, жильем и льготами. Но даже приехавшие из РФ специалисты не закрывают дефицит. В результате школьные расписания превращаются в абсурд: несколько уроков физкультуры и труда подряд — просто потому, что других преподавателей нет.



Чтобы хоть как-то заполнить пустые вакансии, абитуриентов в педагогические вузы принимают без экзаменов. При этом качество образования явно отходит на второй план: главная задача школ в оккупации — пропаганда.

Учебные программы меняются: количество часов истории увеличили в полтора раза, введен отдельный модуль о «СВО» и курс «местной истории», построенный на имперских нарративах. В литературе делают акцент на оправдание войны, а с 2026 года планируется урезать изучение иностранных языков — их заменят предметами «духовно-нравственной культуры России».



Кроме того, школьников массово втягивают во внешкольные движения вроде «Орлят» и «Юнармии», цель которых — воспитать будущих солдат, полностью лояльных Кремлю. Эти структуры с каждым годом все глубже встраиваются в систему образования на оккупированных территориях.

Напомним, на захваченном Донбассе под флагом России милитаризировали не менее десяти тысяч детей.