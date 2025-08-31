Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

DeepState: российские войска продвинулись у Заречного и Малиевки

31 августа 2025, 17:48

Фото: Генеральный штаб ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Согласно обновленной карте DeepState, войска оккупантов продвинулись в поселке Заречное Краматорского района Лиманской громады и вблизи Малиевки Синельниковского района Днепропетровской области.

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Заречном и вблизи Малиевки», — сообщили авторы аналитического проекта. Данные подтверждают военные.

По сообщению Генштаба ВСУ, 31 августа на Лиманском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Пять боевых столкновений на этом участке еще продолжаются.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили три атаки — оккупанты пытались продвинуться возле Григоровки. Сложная ситуация также сохраняется на Новопавловском направлении. Здесь враг 18 раз штурмовал позиции в районах Филии, Ялты, Толстого, Малиевки, Воскресенки и Камышевахи. Шесть боев все еще в активной фазе.

Кроме того, российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по Гавриловке.

Напомним, Россия за сутки нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине.

ТЕГИ

Места
Днепропетровская область Заречное Лиманское направление Малиевка
Прочее
Фронт
