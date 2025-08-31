DeepState: российские войска продвинулись у Заречного и Малиевки

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Согласно обновленной карте DeepState, войска оккупантов продвинулись в поселке Заречное Краматорского района Лиманской громады и вблизи Малиевки Синельниковского района Днепропетровской области.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся в Заречном и вблизи Малиевки», — сообщили авторы аналитического проекта. Данные подтверждают военные.



По сообщению Генштаба ВСУ, 31 августа на Лиманском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Пять боевых столкновений на этом участке еще продолжаются.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили три атаки — оккупанты пытались продвинуться возле Григоровки. Сложная ситуация также сохраняется на Новопавловском направлении. Здесь враг 18 раз штурмовал позиции в районах Филии, Ялты, Толстого, Малиевки, Воскресенки и Камышевахи. Шесть боев все еще в активной фазе.



Кроме того, российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по Гавриловке.

Напомним, Россия за сутки нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине.