В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве Парубия: он дал первые показания

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

О задержании сообщил в ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Позже он добавил, что подозреваемый дал первые показания.

Глава МВД Украина Игорь Клименко заявил, что задержание произошло в Хмельницкой области. О личности задержанного ничего не сообщается.

«Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — добавил Клименко.

Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде.

Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.