16-летнюю беженку из Мариуполя толкнули под поезд в Германии: она погибла

В Германии 16-летнюю беженку из Мариуполя толкнули под поезд, она погибла. Иллюстративное фото: dpa

Под поезд в Германии толкнули 16-летнюю девушку. В 2022 году семья погибшей выехала из оккупированного Россией Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия.

Об этом сообщают немецкие издания Stern и Bild.

Отмечается, что в день инцидента неизвестный мужчина подошел к полицейским на платформе и указал им на тело девушки.

Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.

Однако после проведения ДНК-теста были обнаружены следы другого мужчины на плече погибшей. Дело переквалифицировали.

Следователи считают, что подозреваемый, 31-летний гражданин Ирака Мухаммед К., намеренно столкнул гражданку Украины 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом, пишет Bild.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении. Он вел себя агрессивно, поэтому был доставлен в специализированную психиатрическую клинику.

Он ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом «параноидальная шизофрения».

По информации Bild, Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен был быть депортирован в Литву.

Никакой связи между мужчиной и девушкой не установлено.

Известно, что в день инцидента, 11 августа, Лиана возвращалась домой с учебы и говорила по телефону с дедушкой. Он услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

Как выяснило издание, в июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место для проживания. Родители пошли на работу.

У Лианы было двое братьев — 5 и 11 лет.

Напомним в июне 2024 года в лесу близ города Дебельн в Саксонии (Германия) нашли тело 9-летней Валерии, беженки из Днепропетровской области. Она пропала 3 июня по дороге в школу. Сообщалось, что немецкая полиция подозревала уроженцев Украины и Молдовы в убийстве Валерии.