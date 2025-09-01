Россияне атаковали Омельник в Пологовском районе: погибла супружеская пара

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

В результате обстрела армией РФ Пологовского района в селе Омельник погибли двое мирных жителей, сообщает Запорожская областная военная администрация.



Россияне сбросили авиабомбы на населенный пункт, что повлекло разрушения. Под завалами разрушенного дома погибла супружеская пара — 64-летние мужчина и женщина. В селе Преображенка Пологовского района 66-летняя жительница района получила ранения в ходе атаки.



Сообщается, что всего за сутки оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. Российская авиация шесть раз атаковала Гуляйполе, Омельник, Полтавку, Малиновку, Белогорье и Успеновку.



По разным селам региона враг выпустил 432 дрона (в основном FPV), нанес три удара из РСЗО и более 150 артиллерийских обстрелов. Под вражеский огонь попали Камышеваха, Беленькое, Каменское, Червоноднепровка, Плавни, Приморское, Щербаки, Новоданиловка, Юрковка, Малая Токмачка, Чаривное, Ольговское и Преображенка.



По данным Генштаба ВСУ на 1 сентября, на Ореховском направлении зафиксирована одна попытка штурма — враг пытался продвинуться в районе Каменского.

Напомним, Россия нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине.