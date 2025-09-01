Россияне запустили дроны с шести направлений: ПВО сбила 76 БПЛА

ПВО сбила 76 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 1 сентября запустила по Украине 86 БПЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила 76 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 1 сентября (с 20:30 31 августа) противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — аннексированный Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 6 локациях.



