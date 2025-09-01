Оккупанты сбросили авиабомбу и атаковали дроном Константиновку: есть повреждения

Российские оккупанты дважды ударили по Константиновке в понедельник, 1 сентября. В результате атак поврежден жилой дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Как отмечается, в 02:00 состоялся обстрел FPV-дроном. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Поврежден многоэтажный дом.



Спустя три часа, в 04:30, россияне сбросили на город авиационную бомбу ФАБ-250. Пострадавшие отсутствуют. Поврежден производственный цех предприятия.



Ранее мы писали, что в Купянском районе Харьковской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль.

