ГУР поразило уникальный радиотелескоп в Крыму

Радиотелескоп РТ-70. Фото: Wikipedia

Военно-морские силы Украины подтвердили уничтожение в Крыму уникального радиотелескопа РТ-70. По данным ГУР Минобороны, это одна из целей, пораженных украинскими силами на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, передает «УНИАН».



По его словам, Крым, захваченный Россией в 2014 году, буквально «насыщен» радиолокационными системами и средствами ПВО. «Сколько там стоит радиолокационных средств, пожалуй, и сами россияне вам не скажут. Постоянное движение, поддержка эшелона, высокая плотность ПВО — это не случайно.



Цель — прикрытие Крымского моста и всей военной инфраструктуры полуострова», — отметил представитель ВМС. Он добавил, что эшелонированная система ПВО, развернутая Россией в Крыму, также прикрывает Новороссийск, где базируются ракетоносители Черноморского флота.



Тем временем удары по российской территории продолжаются. В Краснодарском крае атака дронов привела к пожару на электроподстанции в Кропоткине, расположенной возле железной дороги. РосСМИ сообщают, что объект обеспечивал энергоснабжение ключевых железнодорожных узлов региона.



Кроме того, зафиксированы удары по Татарстану. В Елабуге очевидцы слышали серию взрывов, после чего Росавиация временно закрыла аэропорты Казани и Нижнекамска.

