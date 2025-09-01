В августе в Славянске мальчиков родилось в 2,5 раза больше, чем девочек

Иллюстративное фото

В Славянске Донецкой области за прошедший месяц родилось в 2,5 раза больше мальчиков, чем девочек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«В августе в Славянске на свет появились 39 младенцев: 28 мальчиков и 11 девочек», — написал Лях на своей странице в социальной сети.

Напомним, Славянск Донецкой области в субботу, 30 августа, попал под атаку российских войск. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. «Ночью город вновь подвергся вражескому обстрелу. Атака БпЛА типа «шахед», 7 единиц», — отметил он.

По словам Ляха, было попадание в районе улицы Батюка. Повреждено учебное заведение, предприятие и прилегающие многоэтажные дома.