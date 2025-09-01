РФ захватила Комышуваху и продвигается к Малиевке и Новоукраинке

Российские войска оккупировали село Комышуваха в Волновахском районе Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState.
Предварительно, в Комышувахе была замечена 57-я мотострелковая бригада РФ из группировки «Восток», что подтверждается фото с места событий. Вероятно, флаг РФ был поднят оккупантами 30 августа.
RU 5CAA-57mrb raised flag in Komyshuvakha.— richardzai (@richardzai38580) August 30, 2025
1:41 47.8895629, 36.5915616@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/Lj0blWQtTH
Также отмечается продвижение российских войск вблизи сёл Малиевка в Синельниковском районе Днепропетровской области и Новоукраинка в Донецкой области.
По данным Генштаба ВСУ, вчера противник совершил 25 атак на Новопавловском направлении, включая районы 7 населённых пунктов, таких как Малиевка и Комышуваха.
