РФ захватила Комышуваху и продвигается к Малиевке и Новоукраинке

Продвижение ВС РФ.

Российские войска оккупировали село Комышуваха в Волновахском районе Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState.



Предварительно, в Комышувахе была замечена 57-я мотострелковая бригада РФ из группировки «Восток», что подтверждается фото с места событий. Вероятно, флаг РФ был поднят оккупантами 30 августа.



Также отмечается продвижение российских войск вблизи сёл Малиевка в Синельниковском районе Днепропетровской области и Новоукраинка в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, вчера противник совершил 25 атак на Новопавловском направлении, включая районы 7 населённых пунктов, таких как Малиевка и Комышуваха.