В Брюсселе собирается Совет НАТО—Украина по инициативе Киева

Иллюстративное фото

Сегодня, 1 сентября, в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Совета НАТО–Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.



По словам главы МИД, встреча инициирована Украиной в ответ на недавние масштабные воздушные удары России. «Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватной реакции на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев», — подчеркнул Сибига.

Министр поблагодарил союзников по НАТО за неизменную поддержку и отметил необходимость усиления давления на Москву: «Москва должна почувствовать более сильное давление как следствие продолжения войны», — добавил он.

В Финляндии, в городе Миккели недалеко от российской границы, начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, сообщает Yle. Пока в штабе служат около 10 офицеров, однако вскоре их число увеличится до 50. В его состав войдут представители семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании.

Напомним, лучшей гарантией безопасности для Украины являются ВСУ, заявили немецкие политики.