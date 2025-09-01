«Учебный» процесс в оккупации

На временно захваченных территориях Приазовья стартовал так называемый «учебный» год, который, по сути, мало связан с образованием. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей со временно оккупированной Бердянщины.



Главная цель оккупантов — не обучение, а идеологическая обработка и подготовка «пушечного мяса» для будущих войн, которые планирует Кремль. В школы снова будут приводить «героев СВО» — вооруженных солдат в балаклавах. Они будут устрашать детей, выступая в роли «примеров для подражания». Родителям остается лишь молча наблюдать, ведь выбора у них фактически нет.

«Что делают в учебных заведениях вооруженные до зубов военные? Вопрос риторический», — отмечает автор.



По сообщениям местных источников, оккупационная администрация потребовала усилить «разъяснительную» и «патриотическую» работу в школах. Это означает, что давление на детей будет только нарастать.



Автор предупреждает: учитывая низкий уровень образования и психологические проблемы среди российских военных, нельзя исключать трагедий в будущем, когда очередной «герой» потеряет контроль и жертвами станут дети.

«Учебный» процесс в оккупации

Напомним, без воды и учителей встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе.