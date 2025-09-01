В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей

В понедельник, 1 сентября, стартовал новый учебный год в Украине. Школы Луганской области функционируют в разных регионах Украины, в учебных заведениях будут учиться более 16 тысяч детей, среди них — 455 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.



«В новом учебном году будут функционировать 78 луганских учреждений общего среднего образования. В них будут учиться 16 748 учеников. Мы не можем посчитать точное количество тех наших маленьких земляков, кто пошел в школы на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине, Ривненщине — частичка Луганщины теперь есть и там», — говорится в сообщении.



В первый класс поступили 455 детей, они могут воспользоваться государственной программой «Пакет школьника», кроме того, могут получить пять тысяч гривен на закупку канцелярии, одежды, обуви.



В школах Луганщины сформировано 72 десятых класса с 1402 мальчиками и девочками.



Ранее мы писали, что на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти готовятся к новому учебному году. Лидер группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что 1 сентября на оккупированной части Донецкой области откроются 530 школ, которые примут более 200 тысяч детей.

