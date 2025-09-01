На Лиманском направлении пилоты сожгли танк армии РФ

Танк россиян уничтожили пилоты на Лиманском направлении. Фото: скриншот

На Лиманском направлении пилоты 63-й бригады обнаружили и уничтожили танк российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 63-й отдельной механизированной бригады.



Как отмечается, пилоты обнаружили танк, который россияне «старательно прятали в посадке», и вывели его из строя тремя FPV-дронами.



«Редкое явление — оккупанты применили на Лиманском направлении тяжелую технику. И моментально ее потеряли!», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что военно-морские силы Украины подтвердили уничтожение в Крыму уникального радиотелескопа РТ-70. По данным ГУР Минобороны, это одна из целей, пораженных украинскими силами на временно оккупированном полуострове.

