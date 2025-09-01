В DeepState ответили, есть ли контроль у российской армии в Дачном на Днепропетровщине

Ситуация в Дачном. Фото: карта DeepState

Российские войска не имеют контроля в селе Дачное Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, «фактически села как такового и так нет – пару домов и все». Однако ВСУ удается контролировать село, а также подходы к нему. Оккупанты присутствуют в лесу южнее села, а также в лесополосе на административной границе Донетчины и Днепропетровщины.



«Основное внимание противника сейчас западнее – на селе Филия. Враг постоянно пробует пехотой залазить в лес, закрепляться там и накапливаться, чтобы дальше двигаться в село. Уже было уничтожено несколько просочившихся групп и подобные зачистки продолжаются постоянно. Самое главное – не дать россиянам занять лес, поскольку выбить их оттуда будет практически невозможно, а это создаст дальнейшие неблагоприятные последствия», – сказали аналитики.

