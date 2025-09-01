Более 500 донецких школьников приступили к занятиям офлайн

Более 500 донецких школьников возобновили обучение офлайн.Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что более 500 донецких школьников возобновили обучение офлайн. Дети учатся в школах, эвакуированных в более безопасные регионы Украины, в частности в Киеве, Днепре и в Закарпатской области.



Глава региона рассказал, что посетил Первый Краматорский лицей, который открылся в Перечине на Закарпатье. Лицей набрал 20 классов: часть будет учиться очно, а часть — дистанционно.



«Поздравил детей, родителей и преподавателей с началом учебного года и пожелал получить глубокие знания, которые пригодятся в будущем восстановлении Донетчины. Спасибо своему Закарпатскому коллеге Мирославу Билецкому, руководительнице национального проекта «Бок о бок: сплоченные громады» Марьяне Томин и всем, кто внес вклад в перемещение лицея, чтобы наши дети наконец снова смогли учиться офлайн», — отметил Филашкин.



Кроме того, в Киеве открылись Мариупольские школы №48 и №66, а в Днепре — Покровская школа №1.



Ранее мы писали, что школы Луганской области функционируют в разных регионах Украины, в учебных заведениях будут учиться более 16 тысяч детей, среди них — 455 первоклассников.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях