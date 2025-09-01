ВСУ из HIMARS и дронами разбили группу российской бронетехники при наступлении на Покровском направлении

Удар по российской бронетехнике на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

На усиление наступательных действий в направлении города Доброполье на Донетчине россияне перебросили новые подразделения из Курской области. Об этом сообщили в подразделении Ivan Franko Group 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



В частности, оккупанты туда перебросили 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ.



Вечером 28 августа украинская аэроразведка зафиксировала попытку механизированного наступления из направления сел Прогресс-Малиновка в составе семи единиц бронетехники и до 100 человек личного состава. Экипаж Ivan Franko Group во взаимодействии с расчетом РСЗО HIMARS нанесли удар по штурмовой бронегруппе, которая в итоге не смогла доехать до передовых позиций 79-й ОДШБр и была полностью разбита.



Общее количество уничтоженной IFG бронетехники составило – три единицы, обездвиженной и оставленной – две единицы, расчетом HIMARS – одна единица, смежными подразделениями – одна единица. Потери живой силы армии РФ в результате комплексного удара FPV и HIMARS составили от 50 до 100 солдат.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.