В августе почти на 20% упали темпы оккупации территории Украины – DeepState

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

В августе на 18% упали темпы оккупации украинской территории. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Российские войска в прошлом месяце захватили 464 квадратных метра. Россияне в августе вышли на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. В последний раз ВС РФ имели его еще 3 октября 2022 года перед наступлением Сил обороны Украины на село Дудчаны Херсонской области.



«Именно так – прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период», – отметили в DeepState.



Корреляция штурмовых действий и отношение потерянных территорий на направлениях фронта:

Новопавловское – 38% от всех квадратных километров, 16% штурмовых действий за месяц;

Лиманское – 27% и 17%;

Покровское – 19% и 33%;

Торецкое – 9% и 6%;

Северское – 3% и 4%;

Краматорсккое – 3% и 3%;

Запорожская область – 1% и 1%;

Сумская область – 0% и 7%.

«Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективны Покровское и Сумское направления, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха, нужно чаще атаковать. А вот Новопавловское является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью имеет большие успехи. Проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса», – заявили аналитики.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.