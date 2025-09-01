Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

01 сентября 2025, 23:05

Российские войска почти втрое увеличили количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении – ВСУ

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении российская армия имеет продвижение в Серебрянском лесничестве за счет уничтожения украинских позиций при помощи артиллерии. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

По его словам, количество артиллерийских ударов на этом направлении в последнее время увеличилось почти в три раза.

«Если раньше было 80-90 обстрелов ежедневно, то на сегодняшний день может быть 190 и 200. Враг пытается активнее влиять на позиции Сил обороны», – отметил Запорожец.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.

