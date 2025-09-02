Десантники показали уничтожение подразделений войск РФ под Покровском

Бойцы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ поделились кадрами уничтожения личного состава и военной техники противника на подступах к Покровску Донецкой области.

Отмечается, что по итогам боевой работы корпуса за август, на этом направлении 928 оккупантов уничтожены, еще 528 — ранены.

«3771 вражеский дрон сбит или посажен, из которых 44 – разведывательные “крылья”», — говорится в сообщении десантников.

Также было обезврежено 158 единиц авто- и мототехники российских военных, 55 орудий – поражено.

Кроме того, бойцы уничтожили 4 боевые бронированные машины россиян.

По словам десантников, в последние дни в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ «враг активизировал штурмы позиций наших военных с использованием бронированной техники».

Отмечается, что в целом за месяц интенсивность активных действий противника была неоднородной. Больше всего агрессор атаковал с флангов – в южных окрестностях Покровска со стороны Зверевого, а также на северо-восточном направлении со стороны Новоэкономического.

«В среднем в течение августа наши воины каждый день отражали 5-7 штурмов», — говорится в сообщении.