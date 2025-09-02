18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс

Разрушенный канал Северский Донец–Донбасс. Источник: t.me/bsp_donbas

Канал «Северский Донец–Донбасс», который десятилетиями обеспечивал водой восточные области Украины, был разрушен российскими войсками. Именно по нему вода поступала и в временно оккупированный Донецк.

Как сообщает официальный Telegram-канал батальона специального назначения «Донбасс» 18-й Славянской бригады НГУ, агрессор уничтожил насосные станции, дамбы и всю инфраструктуру канала.

В результате в самом Донецке сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Россия, прикрываясь риторикой о «защите Донбасса», фактически лишила местных жителей элементарного — питьевой воды.

Разрушенный канал Северский Донец–Донбасс. Источник: t.me/bsp_donbas



Летом 2024 года именно на этой линии бойцы батальона «Донбасс» держали оборону. Там, где когда-то текла вода в оккупированный город, украинские воины ценой собственной крови остановили продвижение российской армии.

Напомним, ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа.