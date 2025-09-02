Спутниковые снимки показали уничтожение насосных станций на НПС «Унеча»

Последствия атак на НПС «Унеча».

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение насосных станций на нефтеперекачивающей станции «Унеча» в Брянской области РФ. Об этом сообщил аналитический канал Dnipro OSINT (Гарбуз).



По данным, большинство установок НПС выведены из строя.



Напомним, ранее украинские силы дважды наносили удары по объекту: 13 и 22 августа. Тогда целью атак также становилась нефтеперекачивающая станция, задействованная в обеспечении российских войск.