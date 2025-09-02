Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

02 сентября 2025, 14:19

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»

Из России в Китай собираются построить еще один газопровод. Фото: Газпром Из России в Китай собираются построить еще один газопровод. Фото: Газпром

Российская компания «Газпром» и китайская CNPC подписали «юридически обязывающий меморандум» о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» для поставок газа с месторождений Ямала в Китай. Об этом объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября.

По сообщению «Интерфакс», ожидается, что в рамках новой договоренности поставки будут осуществляться в течение 30 лет, объем — 50 миллиардов кубометров в год. 

Кроме того, пишет РБК, стороны договорились увеличить поставки по трубопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год и по «Восточному маршруту» с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.

Россия и Китай много лет обсуждают запуск «Силы Сибири-2» — трубопровода, который должен пройти от месторождений «Газпрома» на Ямале через Западную Сибирь и Монголию на северо-восток Китая. 

Отмечается, что «Сила Сибири-2» способна превратить Россию в крупнейшего экспортера на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября Китай откроет безвизовый въезд для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Режим будет действовать в тестовом формате год — до 14 сентября 2026 года. 

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»
