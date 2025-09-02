Святогорская ГВА просит жителей выехать в безопасные регионы

Фото: Святогорская городская военная администрация

Жителям Святогорской громады рекомендуют не откладывать эвакуацию. С таким обращением выступила Святогорская городская военная администрация.



Военные отмечают, что страна-агрессор ежедневно обстреливает и разрушает критическую инфраструктуру, включая энергетические объекты Донецкой области. Предстоящая зима 2025—2026 годов, по прогнозам, станет самой сложной, поэтому людям стоит заранее позаботиться о безопасности своих семей.



Администрация опубликовала алгоритм действий для эвакуации мирных жителей в более безопасные регионы:

позвонить в контактный центр по номеру +38099-073-81-62 для организации бесплатного транспорта;

подготовить необходимые вещи, документы и деньги;

перед выездом отключить воду, газ и электричество;

дождаться приезда транспорта благотворительных или гуманитарных организаций, который доставит людей в транзитный пункт.

На транзитных пунктах жителям обещают гуманитарную и психологическую помощь, горячее питание, а также возможность оформить разовую денежную выплату в размере 10 800 грн на человека. Кроме того, здесь проводится регистрация и помощь с размещением.



«Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Звоните по номеру +38099-073-81-62», — сообщили в Святогорской городской военной администрации.

Напомним, волонтеры общественной организации «Проліска Донецка» эвакуировали пожилую жительницу громады в более безопасный регион Украины.