Путин предложил перекрыть Украине газ и свет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин. Скриншот

Российский президент Владимир Путин предложил перекрыть Украине поставки газа и электроэнергии. По его словам, такие меры могли бы «остановить нарушения чужих интересов» со стороны Киева.



Заявление прозвучало во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, когда обсуждались удары Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре РФ.



«Украина получает значительные объемы энергоресурсов через соседние страны Восточной Европы. Закройте реверсные поставки газа, прекратите экспорт электроэнергии — и они сразу поймут, что существуют определенные пределы», — сказал Путин, обращаясь к Фицо.



Словацкий премьер, в свою очередь, отметил, что считает удары по энергетическим объектам недопустимыми. Он также заявил, что намерен поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на пятницу в Ужгороде.

Напомним, Святогорская городская военная администрация призывает жителей громады эвкуироваться из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это осложнит осенне-зимний период.