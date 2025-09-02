Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей

Еще группа украинских детей возвращена из ВОТ и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула еще одну группу украинских детей, которые проживали в России и на оккупированной части. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«Возраст возвращенных детей — от 3-х месяцев до 18 лет. Все несовершеннолетние, которые находились на ВОТ и в РФ, были вынуждены посещать российскую школу. Они находились под постоянным психологическим давлением и в физической опасности», — отметил он.



По словам Лубинца, среди возвращенных — мама с 15-летней дочерью. Они потеряли дом и документы из-за постоянных обстрелов оккупантов. Девочка не могла посещать украинскую школу онлайн.





Кроме того, удалось успешно организовать выезд ребенку с инвалидностью, который проживал в оккупации совместно с родственниками. Мальчик нуждается в неотложном лечении и постоянном уходе. Теперь о нем будет заботиться его мама.



Ранее мы писали, что в Украину удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились на захваченной территории.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях