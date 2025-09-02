Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей

02 сентября 2025, 15:33

Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей

Еще группа украинских детей возвращена из ВОТ и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Еще группа украинских детей возвращена из ВОТ и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула еще одну группу украинских детей, которые проживали в России и на оккупированной части. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. 

«Возраст возвращенных детей — от 3-х месяцев до 18 лет. Все несовершеннолетние, которые находились на ВОТ и в РФ, были вынуждены посещать российскую школу. Они находились под постоянным психологическим давлением и в физической опасности», — отметил он.

По словам Лубинца, среди возвращенных —  мама с 15-летней дочерью. Они потеряли дом и документы из-за постоянных обстрелов оккупантов. Девочка не могла посещать украинскую школу онлайн.



Кроме того, удалось успешно организовать выезд ребенку с инвалидностью, который проживал в оккупации совместно с родственниками. Мальчик нуждается в неотложном лечении и постоянном уходе. Теперь о нем будет заботиться его мама.

Ранее мы писали, что в Украину удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились на захваченной территории. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Лубинец
События
вернули ребенка
Прочее
Война Оккупация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
17:45
В здании IT-хаба захваченного Мариуполя будет функционировать музей «сво»
17:14
В оккупированной Ясиноватой показали разбитые и разграбленные поезда УЗ
15:46
В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей
15:22
Под дулом автомата: как начинается «учебный год» в Приазовье
13:39
В Крыму половина школьных автобусов без водителей из-за мобилизации
11:52
В оккупированном Мариуполе пенсионерка отдала мошенникам 380 тысяч рублей
11:01
ГУР показало видео ликвидации российских Ми-8 в Крыму
10:27
В Мариупольском порту снова грузят украденное зерно и уголь
16:42
Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
11:40
От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
07:30
Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
все новости
16:50
Оккупанты ранили фельдшера на Лиманщине
16:18
На Донетчине повреждено лесничество в результате российских атак
16:05
Узник Азовстали Евгений Капустян приговорен к 18 годам и не попадает в обмены военнопленных
16:04
В Донецкой области первые семьи первоклассников уже получили «Пакет школьника» стоимостью 5000 гривен — ОВА
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
14:46
Путин предложил перекрыть Украине газ и свет
14:44
ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ
14:19
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»
14:10
Обломки сбитого российского БПЛА попали на территорию детсада в Киеве
14:08
Святогорская ГВА просит жителей выехать в безопасные регионы
13:42
Убийство нардепа Андрея Парубия: подозреваемый признал свою вину
13:41
Командир РФ угрожает застрелить солдат за отступление — перехват
13:32
В Украине резко возросла заболеваемость Covid-19 — Минздрав
13:18
Россия стягивает морпехов и десантников в Донецкую область — ISW
13:12
Известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине
12:58
Россия вводит основные силы в Покровск и продвигается к станции
12:23
В Дружковке российский дрон атаковал район рынка «Магнат»
12:13
Силы обороны освободили село Удачное на Покровском направлении
11:56
Российский дрон ударил по автобусу компредприятия в Константиновке: ранены трое человек
11:56
Китай протестирует безвизовый режим для россиян на год
все новости
ВИДЕО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин. Скриншот Путин предложил перекрыть Украине газ и свет
02 сентября, 14:46
Пламя в блиндаже подразделения РФ после попадания ВСУ. ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ
02 сентября, 14:44
Подозреваемый в убийстве нардепа Парубия признал свою вину. Фото: Верховная Рада Украины/Facebook) Убийство нардепа Андрея Парубия: подозреваемый признал свою вину
02 сентября, 13:42
Скриншот видео. Источник: Генштаб ВСУ Силы обороны освободили село Удачное на Покровском направлении
02 сентября, 12:13
Диверсия партизан в районе Дебальцево Донецкой области. Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
02 сентября, 11:30
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
02 сентября, 10:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор