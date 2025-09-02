В Донецкой области первые семьи первоклассников уже получили «Пакет школьника» стоимостью 5000 гривен — ОВА

Первые семьи первоклассников в Донецкой области уже получили «Пакет школьника». Об этом сегодня сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что каждая семья первоклассника может рассчитывать на 5 тысяч гривен государственной помощи для приобретения всего необходимого в школу.

«В нашей области в этом году за парты сядут 2,6 тысячи первоклашек, и большинство семей уже воспользовались этой программой», — говорится в сообщении.

Оформление помощи будет продолжаться до 15 ноября — сделать это можно удобным способом: через приложение «Дія» или непосредственно в подразделениях Пенсионного фонда как на Донетчине, так и за ее пределами.

«Призываю родителей, которые еще не подали заявления, не медлить. Это простая и действенная поддержка, которая поможет детям начать учебный год», — написал Филашкин на своей странице в соцсети.