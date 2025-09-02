На Донетчине повреждено лесничество в результате российских атак

Из-за обстрелов в Донецкой области повреждено лесничество. Фото:

Из-за российских обстрелов повреждено Краснолиманское лесничество бывшего Лиманского гослесхоза в Донецкой области. В результате атак полностью сгорели гаражные боксы, пожарное депо, котельная и спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Леса Украины».



Из сотрудников лесничества никто не пострадал, а с семьи работников были эвакуированы.



«Но даже в таких сложных условиях люди работают. Обязательные работы выполняются — осуществляются обходы для выявления самовольных рубок и лесных пожаров», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что возгорания происходят практически ежедневно.



Ранее мы писали, что ночью российские оккупационные войска атаковали Славянск Донецкой области двумя ударными беспилотниками «Герань-2». В результате ранен один человек.

