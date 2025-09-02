Полицейский из Киева перевозил «уклонистов» к границе под видом спецназа

Задержанные «спецназовцы». Фото: ГБР

Столичный полицейский организовал схему незаконного выезда «уклонистов» за границу, выдавая их за спецназовцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



Старшему инспектору полиции Киева сообщили о подозрении в том, что он помогал военнообязанным мужчинам бежать из страны. Правоохранитель перевозил «клиентов» из столицы в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоимость услуги составляла €6 тыс. с человека. Деньги получала сообщница, работавшая с организаторами схемы.



Чтобы избежать разоблачения, полицейский оформил фиктивную командировку, менял номера автомобиля и устанавливал спецсигналы. В случае остановки заявлял, что везёт коллег на срочное задание. Для маскировки мужчин переодевали в форму.



23 августа 2025 года на въезде в Буковину правоохранители задержали полицейского и пятерых военнообязанных. Мужчинам вручили повестки и составили протоколы, а полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 332 УК Украины.