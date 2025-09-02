В направлении оккупированного Крыма движется пятно нефти после утечки вблизи Новороссийска. Что известно

Пятно нефти, которое движется в направлении оккупированного Крыма. Фото: «Крымский ветер»

Около 350 квадратных километров составляет площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи города Новороссийск РФ. Об этом стало известно из сообщения прокремлевского агентства «ТАСС» со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования Сергея Станичного.



Он утверждает, что в его практике такого обширного пленочного загрязнения в море не наблюдалось.



«При этом пленка остается достаточно толстой для такого типа нефтепродуктов. Это означает, что в настоящее время пятно состоит из не менее 10 тонн нефтепродуктов. Оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива», – сказал Станичный.



В Телеграм-канале «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки заявили, что на сейчас основное пятно вытянулось на 100 километров вдоль побережья Краснодарского края РФ – от Новороссийска до Таманского полуострова.



«Площадь пятна составляет 211 квадратных километров. Отделилось от основного и движется в сторону Крыма пятно нефти площадью 14 квадратных километров», – отметили в «Крымском ветре».



Утечка произошла 29 августа на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска.

