Армия РФ усилила давление в Серебрянском лесу: в британской разведке назвали цель россиян

Ситуация в Серебрянском лесу. Фото: карта DeepState

В Харьковской и Сумской областях снизилась российская военная активность, поскольку Сухопутные войска РФ перебрасывают части своих сил на другие участки линии фронта. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщили в Министерстве обороны Великобритании.



Передислокация сил, весьма вероятно, является частью попытки усилить давление на приоритетных направлениях, в том числе в Донецкой области.



Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что за последние два дня украинские силы успешно провели контратаки к западу от города Купянск – важного логистического узла в Харьковской области. При этом, по данным британской разведки, за последний месяц Россия добилась значительных успехов в попытках окружить Купянск.



«На севере Донецкой области за последние десять дней российские войска продвинулись в Серебрянскому лесу и ведут борьбу за него. Армия РФ укрепила позиции вдоль прилегающей реки Северский Донец, служащей естественным оборонительным барьером. Россияне почти наверняка используют лес в качестве частичного укрытия от БПЛА, нацеливаясь на поселок Ямполь, который находится примерно в 10 километрах к западу от их нынешней позиции. Если Ямполь будет захвачен, он, вероятно, станет потенциальной отправной точкой для наступления на город Лиман – ключевой железнодорожный логистический узел в девяти километрах к северо-западу от Ямполя», – отметили в разведывательном ведомстве.

Напомним, что российские войска почти втрое увеличили количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении.