Войска России несколько раз обстреляли Лиман: возникли масштабные пожары

Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС

1 сентября российские оккупанты несколько раз ударили по городу Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате одного из обстрелов загорелись жилой дом, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль на площади 95 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар, но из-за повторных ударов были вынуждены приостановить тушение.



Другой пожар возник после очередной атаки – загорелись гаражи на общей площади 500 квадратных метров. Бойцы ГСЧС локализовали огонь. Однако тушение пришлось остановить из-за новых обстрелов ВС РФ.



В городе повреждены дом, пять хозяйственных сооружений, инфраструктурный объект и четыре единицы транспорта.

Напомним, что российские войска почти втрое увеличили количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении.