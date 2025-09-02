Ожидаются действия российской морской пехоты на Часов Яр и его окраины – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

ВСУ ожидают определенных действий со стороны российской морской пехоты на город Часов Яр и его окраины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, эти действия определенным образом готовились некоторое время.



«И то, что сейчас происходит – скорее похоже на «первые ласточки». По состоянию на сейчас они пока полную силу того, что они собрали, не задействовали. Однако посмотрим, как оно дальше будет. Мы к этому сценарию готовы», – заявил спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что Россия также сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.