«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова», которого оккупанты обвиняют в «убийстве» жителя Мариуполя

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 25-летнего военнослужащего 12-й бригады оперативного назначения «Азов» НГУ Олега Маричану. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ДНР».



Оккупанты утверждают, что якобы «в марте 2022 года Маричану, исполняя преступный приказ командира о хищении транспортных средств у мирных жителей Мариуполя и последующей их передаче ВСУ, совместно с сослуживцем обнаружил припаркованный рядом с домом автомобиль и стоявшего рядом собственника машины».



«После этого потребовал от мужчины передать им ключи. Получив отказ, Маричану из автоматического пистолета Стечкина два раза выстрелил в бедро потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте», – сказали в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд «приговорил» Маричану к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в июне «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцам «Азова», которых оккупанты обвиняют в «обстреле» поселка под Мариуполем.