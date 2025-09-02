Россия накапливает силы на некоторых участках фронта – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина сейчас видит очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, Россия продолжает наносить удары.



«Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать, в частности, асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости. И мы продолжаем работать с партнерами ради давления на Россию – и это будет. Ничего, кроме силы, Россия не слышит и будет лгать, пока не будет достаточно сильных ее потерь», – сказал Зеленский.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.