Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России

Бывший глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий и его родные владеют не менее 10 объектами недвижимости в Воронежской области РФ. Об этом сообщает «Телебачення Тронто», ссылаясь на информацию о его передвижениях по миру и зарегистрированном бизнесе в российских государственных реестрах.



Семья владеет квартирами, коммерческими помещениями и земельными участками. Часть из них Плотницкие сдают в аренду. Так, например, крупная сеть магазинов «Магнит» арендовала у Плотницкого помещение. А компания ООО «Февраль» арендовала у Плотницкого автостоянку в Воронеже в 2022 году.

Инфографика: «Телебачення Тронто»

Анастасия — дочь Плотницкого — ведет бизнес под другой фамилией. Эсанова Анастасия тоже занимается арендой, покупкой и продажей недвижимости. В одном из помещений, принадлежащих семье Плотницких, она открыла фотостудию.



Сын Станислав Плотницкий, вероятно, сдает в аренду помещение магазину «Техноком» или является владельцем этого магазина.



Несмотря на санкции от западных стран, Плотницкий продолжает путешествовать по другим странам, в основном курортным. Издание сообщает, что в 2021 он летал в Египет. В 2023 году Плотницкий летал в Турцию и Армению.

Чем известен Игорь Плотницкий?

Игорь Плотницкий пробыл «министром обороны ЛНР» с 23 мая по 14 августа 2014 года. Впоследствии он возглавил формирование «ЛНР» вплоть до ноября 2017 года.



Плотницкий вместе с окружением покинул Луганск 23 ноября 2017 года после нескольких дней активной фазы конфликта со сторонниками «главы МВД ЛНР» Игоря Корнета. В тот же день появилась информация о том, что Плотницкий был замечен в аэропорту Москвы и опубликовано соответсвующее видео.

Он якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. В России он якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США, выделенных Кремлем, и содержался в петербургском СИЗО.

Весной 2021 года суд в Днепре приговорил бывшего «главу ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков «ЛНР» Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества. Приговор вынесен по делу о сбитом в 2014 году украинском самолете Ил-76.