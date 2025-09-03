Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России

03 сентября 2025, 13:47

Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России

Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России

Бывший глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий и его родные владеют не менее 10 объектами недвижимости в Воронежской области РФ. Об этом сообщает «Телебачення Тронто», ссылаясь на информацию о его передвижениях по миру и зарегистрированном бизнесе в российских государственных реестрах.

Семья владеет квартирами, коммерческими помещениями и земельными участками. Часть из них Плотницкие сдают в аренду. Так, например, крупная сеть магазинов «Магнит» арендовала у Плотницкого помещение. А компания ООО «Февраль» арендовала у Плотницкого автостоянку в Воронеже в 2022 году.

Инфографика: «Телебачення Тронто»

Анастасия — дочь Плотницкого — ведет бизнес под другой фамилией. Эсанова Анастасия тоже занимается арендой, покупкой и продажей недвижимости. В одном из помещений, принадлежащих семье Плотницких, она открыла фотостудию.

Сын Станислав Плотницкий, вероятно, сдает в аренду помещение магазину «Техноком» или является владельцем этого магазина.

Несмотря на санкции от западных стран, Плотницкий продолжает путешествовать по другим странам, в основном курортным. Издание сообщает, что в 2021 он летал в Египет. В 2023 году Плотницкий летал в Турцию и Армению.

Чем известен Игорь Плотницкий? 

Игорь Плотницкий пробыл «министром обороны ЛНР» с 23 мая по 14 августа 2014 года. Впоследствии он возглавил формирование «ЛНР» вплоть до ноября 2017 года.

Плотницкий вместе с окружением покинул Луганск 23 ноября 2017 года после нескольких дней активной фазы конфликта со сторонниками «главы МВД ЛНР» Игоря Корнета. В тот же день появилась информация о том, что Плотницкий был замечен в аэропорту Москвы и опубликовано соответсвующее видео.

Он якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. В России он якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США, выделенных Кремлем, и содержался в петербургском СИЗО.

Весной 2021 года суд в Днепре приговорил бывшего «главу ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков «ЛНР» Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества. Приговор вынесен по делу о сбитом в 2014 году украинском самолете Ил-76.

ТЕГИ

Люди
Игорь Плотницкий
Места
Воронеж
Организации
ЛНР

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
09:11
На оккупированной Луганщине в детсадах станет обязательной российская пропаганда – ОВА
17:57
В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
17:45
В здании IT-хаба захваченного Мариуполя будет функционировать музей «сво»
17:14
В оккупированной Ясиноватой показали разбитые и разграбленные поезда УЗ
15:46
В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей
15:22
Под дулом автомата: как начинается «учебный год» в Приазовье
13:39
В Крыму половина школьных автобусов без водителей из-за мобилизации
11:52
В оккупированном Мариуполе пенсионерка отдала мошенникам 380 тысяч рублей
11:01
ГУР показало видео ликвидации российских Ми-8 в Крыму
все новости
15:32
Из оккупации вернули еще одного ребенка
15:31
Стопроцентное бронирование заработало на портале «Дія» для прифронтовых предприятий
15:26
В DeepState рассказали подробности, как ВСУ отбросили российские войска вблизи Толстого на Донетчине
15:25
В Одесской области пограничники застрелили 23-летнего харьковчанина при попытке незаконно перейти границу — ГБР
15:15
Полтавская ОВА потратила 370 млн на фиктивные фортификации в Донецкой области — расследование нардепа
15:08
Армия РФ ударила по Константиновке: в городе повреждены дома, есть раненый
14:48
В оккупированном Углегорске беспилотник мог атаковать бензовоз: возник пожар возле дороги
14:34
ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску
14:27
Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:35
Из Комарской громады эвакуировали за неделю пять жителей: известно, сколько людей остаются
13:23
Войска РФ пытаются захватить Купянск
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
12:43
Войска России обстреляли Доброполье и Лиман: возникли пожары, спасатели попали под повторные удары
12:30
Энергетики ДТЭК вернули свет в 1,7 тыс. домов Донетчины
11:44
В России умер создатель штурмовика Су-25
11:12
В Дружковке произошла смертельная авария: один человек погиб, еще один пострадал
11:07
В Константиновке прекратила работу последняя больница
11:02
Украинские войска отбросили российскую армию в Донецкой области – DeepState
все новости
ВИДЕО
Загоревшийся бензовоз в оккупированном Углегорске. Фото: кадр из видео В оккупированном Углегорске беспилотник мог атаковать бензовоз: возник пожар возле дороги
03 сентября, 14:48
Группа ВС РФ разбегается при появлении дрона ВСУ. ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску
03 сентября, 14:34
Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов
03 сентября, 14:27
Войска РФ пытаются захватить Купянск Войска РФ пытаются захватить Купянск
03 сентября, 13:23
Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС Войска России обстреляли Доброполье и Лиман: возникли пожары, спасатели попали под повторные удары
03 сентября, 12:43
Удар по скоростному катеру Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ: погибли и ранены российские десантники
03 сентября, 10:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор