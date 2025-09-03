Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» опубликовали видео уничтожение двух российских оккупантов военнослужащим ВСУ.

В комментарии к видео говорится, что украинский боец из автомата ликвидировал двух солдат российских оккупационных войск.

Отмечается, что сначала он их обманул, чтобы они приняли его за своего, а затем выбрал момент и застрелил обоих.

Где и когда было снято видео, не упоминается.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы ВСУ уничтожили скоростной катер Черноморского флота России. Катер пытался доставить подразделение Воздушно-десантных войск РФ на Тендровскую косу. В результате удара семь оккупантов уничтожены, еще четыре — ранены.