Украинский военный выдал себя за россиянина и застрелил двух оккупантов

03 сентября 2025, 14:27

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» опубликовали видео уничтожение двух российских оккупантов военнослужащим ВСУ.

В комментарии к видео говорится, что украинский боец из автомата ликвидировал двух солдат российских оккупационных войск. 

Отмечается, что сначала он их обманул, чтобы они приняли его за своего, а затем выбрал момент и застрелил обоих. 

Где и когда было снято видео, не упоминается.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы ВСУ уничтожили скоростной катер Черноморского флота России. Катер пытался доставить подразделение Воздушно-десантных войск РФ на Тендровскую косу. В результате удара семь оккупантов уничтожены, еще четыре — ранены.

