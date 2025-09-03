Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску

03 сентября 2025, 14:34

ВСУ уничтожили группу оккупантов на подступах к Покровску

Группа ВС РФ разбегается при появлении дрона ВСУ. Группа ВС РФ разбегается при появлении дрона ВСУ.

Небольшими группами российские войска пытаются проникнуть в Покровск. Одну из таких попыток зафиксировал украинский дрон. Видео обнародовала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

«Сичеславцы встречают. Превращаем технику в металлолом, а живую силу врага — в статистику. Держим строй. Уничтожаем!», — говорится в сообщении военных.

На кадрах видно, как группа из четырёх захватчиков пыталась на автомобиле прорваться в город. Однако дрон ВСУ вовремя поразил машину.



По данным Генштаба, потери российских войск за прошедшие сутки составили 780 человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артсистему, 338 беспилотников оперативно-тактического уровня, 112 автомобилей и четыре единицы спецтехники.

